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(ek görüntülerle)- MUHARREM İNCE BALIK TUTTU

  Haber: İstanbul DHA CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Unkapanı Köprüsü'nde balık tuttu

03 Haziran 2018 20:31

 

Haber: İstanbul DHA
CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Unkapanı Köprüsü\'nde balık tuttu.
İnce Kağıthane\'deki mitinginin ardından Eyüp\'e geçti. Unkapanı Köprüsü\'nde inen İnce ve beraberindekiler, olta atan balıkçılarla sohbet etti. Bir balıkçıdan aldığı oltayı sallayan İnce, balık tuttu. İnce daha sonra tuttuğu balığı iğneden çıkararak denize attı.

Görüntü Dökümü:
EK GÖRÜNTÜ
-Köprüye gelişi
-Balıkçılarla sohbet etmesi
-Balık tutması
-Geri bırakması
-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-İnce\'nin balık tutması
-Balığı geri atması
-Detaylar

03.06.2018 - 14.00 Haber Kodu : 180603080

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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