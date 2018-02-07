(ek görüntülerle)- MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN  "SAHTE POLİSLER" YAKALANDI 

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Esenyurt Battalgazi mahallesindeki bir markete polis yeleği ve telsiz ile girip usulsüz sigara satıldığını söyleyerek sigaraları ve bir miktar para alan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerle birlikte kullandıkları polis yeleği ve telsiz de ele geçirildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Esenyurt Battalgazi mahallesindeki bir markette meydana geldi. Markete birinin üstünde polis yeleği bulunan telsizli iki kişi geldi. \'Sahte polisler\' markette usulsüz sigara satıldığını ve \'12 Bin\' lira para cezası yazacaklarını söyleyerek kandırdıkları market sahibinin sigaralarını ve bir miktar parasını aldı. Dolandırıldığını anlayan market sahibi olayı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından şüpheli 2 kişi Esenyurt\'ta saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Savaş K. (29), Habib K. (40) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Zanlıların araçla markete gelişi

-İş yeri sahibi ile tartışması

-Sigaraları alması

-Paraları almaları

-Kaçışları

-Benzin istasyonundaki görüntüsü

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Polis yelekli ve telsizli şüpheli

-Diğer şüphelinin sigaraları ve paraları alması

-Detaylar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Şüphelilerin çıkarılışı

-Polis araçlarına bindirilişi

-Genel ve detaylar

07.02.2018 - 12.36 Haber Kodu : 180207078

07.02.2018 - 12.40 Haber Kodu : 180207088