(ek görüntülerle geniş haber)- ULAŞTIRMA BAKANI ARSLAN, KÜÇÜK ÇAMLICA TV-RADYO KULESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU  

* Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,

\"Hedefimiz bu sene inşallah burayı bitirmek. Tarih vermekten imtina ediyoruz. Daha önce tarih verdik rüzgar bize izin vermedi\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Ahmet Arslan, incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arslan, rüzgarın 30 kilometre/saati geçtiği durumlarda kuledeki asansör ve kule vinci çalıştırmadıklarını söyledi.

Arslan, “İstanbul\'a simge olabilecek bir eser kazandırıyoruz. 221 metre betonarme yüksekliği olan, üzerine 144,5 metre çelik konstrüksiyon antenlerin oluşturduğu ve onun üzerine de spine dediğimiz en uç anten ki, o da 23 metre olacak. Hepsini üst üste koyduğunuz zaman 387 metrelik bir yükseklikten bahsediyoruz. Bu 387 metreye 118 metre de deniz seviyesinden olan yüksekliği düşünürseniz, kulenin en üst noktasına çıktığınızda İstanbul\'un her tarafını görebilir olacağız. Bu kuleyi İstanbul\'a sembol olması, gelen misafirlere o enfes görüntüyü göstermek adına yapmıyoruz. Bu kuleyi, İstanbul\'daki antenlerden kaynaklı TV ve radyo vericilerinden kaynaklı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve onların yerine tek bir anten ve tek bir kuleyle bu işi görmek adına yapıyoruz\" dedi.

371 METRE SEYİR TERASI

Arslan, “Böyle bir şaheserin yapılması sırasında başka fonksiyonlar da yüklemek istedik. Bunlardan biri de 33\'üncü ve 34\'üncü katlardaki, deniz seviyesinden yüksekliği 366,5 metre ile 371 metre olan seyir terasları. Gelen misafirlerin buralardan İstanbul\'u izleyebilecek. 39 ve 40. katlarda da restoranlar olacak. Bunlar da deniz seviyesinden 393,5 metre ile 398 metre yüksekliğinde olacak. Kule 49 kattan oluşacak. 4 kat yerin altında, 45 kat üstte toplam 49 kat olacak. 12 parçadan oluşan 144,5 metrelik çelik konstrüksiyonda her bir parçayı beton bloğun içine alıp üst üste ekleyerek, 144,5 metreyi bitirdik. Onun üzerine 23,5 metrelik spine da ekledikten sonra yukarıya çektik. İçeriden bunu yukarı çekiyoruz. Beton blok bittikten sonra uzunca bir süre dışarıdan görenler sanki burada hiç bir iş yapılmıyormuş algısındalardı ama bilinmeli ki üzerindeki çelik konstrüksiyon ki, tam bin 200 ton içeride uç uca eklenerek imal edildi ve yukarıya taşındı. 221 metrelik beton bloğun üst tarafına, 31 metrelik kısmı dışarıya çıkarılmış oldu. Bu 31 metre 144,5 metrelik çelik konstrüksiyon artı 23 metrelik spine\'le 167 metrelik kısmını etap etap çekmiş olacağız. Bu çekme işlemlerini gerçekleştirirken de şerefe dediğimiz 24 metrede bir olan üzerinde gezinti yapılabilecek konstrüksiyonlar yapılıyor. Bunların her biri iki kişi marifetiyle kaynatılabiliyor. İsteseniz de oraya fazla eleman yığamıyorsunuz. Bu çalışmalar yapılırken de yine antenlerin bağlanabileceği halkalar var, her 1 metrede bir olan halkada çelik konstrüksiyon dışarı çıktıktan sonra üzerine monte edilip kaynağı yapılıyor. Dolayısıyla uzun ve birbirini takip etmesi gereken süreçler söz konusu. Aynı anda bir çok işi yapma şansınız yok, bunları belli periyotta yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla içeride yapılan işler dışarıdan gözükmediği için sanki bir şey yapılmıyor gibi bir algı var ama bilinmeli ki içeride çok ciddi bir iş yapılıyor. Ve bu bin 200 tonluk konstrüksiyon yukarıya doğru çıktıkça onun altında ayrıca 200 tonluk bir denge ağırlığı var. Bin 400 tonluk bir ağırlığı yukarıya çıkarıyoruz. Bu bin 400 tonluk ağırlık tamamen yukarı çıktıktan ve işlemler bittikten sonra altında 2,5 metre kalınlığında bir betonarme işlem yapılacak. Bu döşeme betonun yapılıp, montajı tamamlanınca da denge ağırlığı dediğimiz 200 ton ağırlığı da tekrar geriye indirmiş olacağız\" diye konuştu.

“HEDEFİMİZ BU SENE İNŞALLAH BURAYI BİTİRMEK\"

“Önemli bir iş yapıyoruz. Bu kadar önemli bir iş yapılırken de birbirini takip etmesi gereken işlemler silsilesi var\" diyen Bakan Arslan, \"Ondan dolayı da ağır gidiyor, öyle gözüküyor. Bu kadar yükseklikte, bu kadar büyük bir kütleyi, konstrüksiyonu elbette ki rüzgarın bize izin vermesi gerekiyor. Rüzgar hızı 30 kilometre/saate çıkınca şu anki asansör de çalıştırmıyoruz, kule vinçlerimizi de çalıştırmıyoruz. Dolayısıyla beklemek zorunda kalıyoruz. Hava müsaade ettikçe biz çalışabiliyoruz. Kış periyotunda her ne kadar dışarıda çalıştıysak da, dışarıda çok fazla çalışma şansımız olmadı. Onu özellikle vurgulamış olalım. İnşallah ilk baharla birlikte tekrar süreçler hızlanacak. Hedefimiz bu sene inşallah burayı bitirmek. Tarih vermekten imtina ediyoruz. Daha önce tarih verdik rüzgar bize izin vermedi. Tarih vermekten imtina ediyoruz. Bu sene içerisinde inşallah bunu bitirmek\" dedi.

“YILDA 4.5 MİLYON İSTANBULLUYU VE VEYA İSTANBUL\'A GELEN MİSAFİRİMİZİ BU KULEYE ÇIKARMAK\"

Bakan Arslan, kulenin dış görünüşünün farklı bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, yanında bulunan kulenin maketini göstererek şunları kaydetti: Dış görünüşe bağlı olarak da betonarme kısmına giydirme yapacağız. İlk 4 katı aşağıda yapıyoruz. Birbirine monte ediyoruz. Sonra yukarı çekiyoruz. Sonra ikinci 3 katı yine aşağıda monte ediyoruz. Yukarı çekip en üstteki parçaya monte ediyoruz. Sonra bir alt katta aynı işlemi yapacağız. Yukarı çekip monte edeceğiz. En sonda attaki 5 katı yukarıya monte edeceğiz. Diğer inşaatlardaki gibi alttan yukarıya değil tam tersine dış giydirmeyi yukarıdan başlayıp aşağıya doğru tamamen bitirmiş olacağız. Her iki yakasında iki tane panoramik asansörümüz olacak. Bu asansörler marifetiyle de gelen misafirlerimizi hem seyir katlarına hem restoran katlarına çıkarabilir olacağız. Buradan da kaynaklı beklentimiz yılda 4.5 milyon İstanbulluyu ve veya İstanbul\'a gelen misafirimizi bu kuleye çıkarmak ve İstanbul\'u onlara göstermek. Hem vericileri tek kulede toplamış olacağız, görüntü kirliliğini ortadan kaldırmış olacağız, çok daha kaliteli bir yayıncılık hizmeti vermiş olacağız, hem de İstanbul\'a gelen misafirlerimizi burada ağırlayarak İstanbul\'un siluetine değer katmış olacağız\"

“İĞNEYLE KUYU KAZAR GİBİ\"

Bakan Arslan, “İnşallah daha açık bir havada, rüzgarın olmadığı bir ortamda sizinle birlikte 220 metreden İstanbul\'u izleme şansı yakalamış oluruz\" dedi. Bakan Arslan, inşaatta çalışanlara kolaylıklar dileyerek, “Dünya ilk olabilecek bir işi yapıyorlar. Bin 400 ton ağırlığında bir çelik konstrüksiyonu 220 metrelik betonarmenin üzerine çıkarıyorlar. Bunu yaparken de adeta iğne ile kuyu kazar gibi aşama aşama ve birbiri izlemesi gereken işlemler marifetiyle yapıyorlar. İnşallah bitirip hizmete verip, Büyük Çamlıca\'daki vericileri ortadan kaldırıp o görüntü kirliliğini de inşallah ortadan kaldırmış olacağız\" şeklinde konuştu.

ÖNCE RADYOLAR TAŞINACAK

Toplantıda verilen bilgiye göre, kule tamamlandığında ilk radyolar taşınacak. Sayısal yayıncılığa geçildikten sonra televizyonlar taşınacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Görüntü Dökümü:

------------------

- Arslan\'ın şantiyeyi gezmesi

- Arslan\'ın açıklamaları

- Kulenin tepeden görüntüleri

- Detaylar