(ek görüntülerle geniş haber) SOYLU'DAN TELEFON DİNLEME İDDİALARINA YANIT 

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

“Kılıçdaroğlu\'nun, Muharrem İnce\'nin telefonlarımız dinleniyor sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir\"

\"Siz, ben rahatız ama Kandil\'dekiler yavaş yavaş oradan tüymeye başladılar. Bir gece ansızın her şey olabilir\"

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun telefon dinlemeleri iddialarıyla ilgili \"Kılıçdaroğlu\'nun, Muharrem İnce\'nin telefonlarımız dinleniyor sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir\" dedi.

Bakan Soylu, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Dükkanları tek tek gezen Soylu\'ya tezahüratlarda bulunan esnaf, fotoğraf çektirdi. Soylu bir kuyumcu dükkanında, dükkan sahibinin babasını telefonla arayarak sohbet etti.

Soylu ziyaretinin ardından burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu bir gazetecinin CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun telefon dinlemeleri iddialarını sorması üzerine, “Bulanık suda balık avlamanın bir anlamı yok. Kılıçdaroğlu\'nun, Muharrem İnce\'nin telefonlarımız dinleniyor sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir\" yanıtını verdi.

Bakan Soylu şöyle devam etti: Çok ayıp bir şeydir, çok da yanlış bir şeydir. Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye ile ilgili bir söz söyledi; \'Biz Türkiye\'ye güvenmiyoruz, yabancı turist Türkiye\'ye gelmesin, yabancı yatırımcı Türkiye\'ye gelmesin\' dedi. Bunu söyleyen Kılıçdaroğlu\'dur. Yabancı turist, yabancı yatırımcı Türkiye\'ye gelemeyecek bu insanlar ne yiyecek? Taş mı yiyecekler. Kapalıçarşı\'nın duvarlarını mı yiyecekler? İşleri güçleri bir tek şeydir; \'Bulanık suda bir söz söylerim de birkaç kişinin kulağında bir kırıntı kalabilir mi?\' Bırakın Kılıçdaroğlu\'nu, İnce\'yi, bizim ülkemiz bütün meselelerini demokrasi ve hukuk içerisinde halletmektedir. Geçen günlerde de öyle bir safsata ortaya koydular. Bunlara hiç kimse, vatandaşımız itimat etmesin. Onlar şu anda 25 Haziran\'ın mazeretlerini yukarıdan aşağıya dizmeye çalışıyorlar. Bizim işimiz o değil. Bizim işimiz demokrasi ve hukuk çerçevesinde Türkiye\'yi geleceğe ve yarınlara taşımaktır.

\"KANDİL\'DEKİLER YAVAŞ YAVAŞ ORADAN TÜYMEYE BAŞLADILAR\"

Bakan Soylu, Kandil\'e harekat yapılacağı yönünde hükümetten gelen açıklamaların sorulması üzerine, “Kandil artık Türkiye için uzak bir hedef değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın konsepti açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği söz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin güvenlik konsepti açıktır. Artık şu noktadayız; terörün kaynağı neredeyse biz onu kurutmakla mükellefiz. Biz bir şeyi biliyoruz; Kandil orada duruyorsa, Diyarbakır\'da insanlar özgür oy kullanmakta zorlanırlar. Şırnak\'ta, Hakkari\'de, Van\'da özgür şekilde oy kullanmakta zorlanırlar. Biz bunun bilinci içerisindeyiz. Ama biz bir tercih yaptık. İlk tercihimizi bir hamle ile karşı karşıya kaldığımız için Zeytindalı operasyonuyla beraber Afrin\'de gerçekleştirdik. Şimdi Kandil bizim için zor bir mesele değil, sadece bir zamanlama meselesidir. Türkiye\'nin kabiliyeti bu konuda çok yüksektir. Teknolojisi çok olağanüstüdür. Etrafındaki ülkelerle ilişkisi de özellikle Kandil konusunda en üst düzeydedir. Hiç kimsenin bundan bir endişesi olmasın. Türkiye bu konuda gereğini kendi istediği zaman içerisinde gerçekleştirecektir. Bu meseleleri takip eden birisi olarak söylüyorum; siz, ben rahatız ama Kandil\'dekiler yavaş yavaş oradan tüymeye başladılar\" şeklinde yanıt verdi.

“BİR GECE ANSIZIN HER ŞEY OLABİLİR\"

Bakan Soylu, Kandil\'e olası harekat konusunda takvimin sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın sözlerini hatırlatarak, “Bir gece ansızın her şey olabilir\" dedi.



Ek Görüntü Dökümü:

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- Soylu\'nun esnaf ziyareti

- Esnafın alkışlaması

- Bakanın telefonla konuşması

- Esnafın tezahüratları

- Detaylar

