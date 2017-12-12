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(Ek Görüntülerle Geniş Haber) KADIKÖY'DE DENİZDEN CESET ÇIKTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Kadıköy Caddebostan sahilde denizde bir erkeğe ait ceset bulundu

12 Aralık 2017 15:58

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Kadıköy Caddebostan sahilde denizde bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedi kıyıya dalgıçlar çıkarabildi.
Caddebostan sahilde spor yapanlar, denizde hareketsiz haldeki bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi dalgalar nedeniyle cesedin bulunduğu alana yanaşmakta zorluk çekti. Ceset olay yerine çağırılan dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarıldı. 45-50 yaşlarındaki erkeğe ait olan ceset üzerinde yapılan ilk incelemede darp, kesici ve delici alet yarasına rastlanmadı. Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Deniz polisi ve dalgıçların cesedi kıyıya çıkarma çalışmalarını çevredekiler meraklı gözlerle izledi. Bazılarının bu anları cep telefonları ile görüntüledikleri görüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Deniz polisinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Spor yapanlardan görüntü
-İtfaiyeden görüntü
-Dalgıçların cesedi kıyıya çıkarması
-Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Sahilde vatandaşların çalışmaları izlemesi
-Çevredekilerin çalışmaları cep telefonu ile görüntülemesi
-Genel ve detay görüntüler

12.12.2017 - 12.17 - Haber Kodu : 171212048
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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