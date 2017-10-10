(ek görüntü ve bilgiyle) TUVALET SIRASI KAVGASINDA 1 ÖLÜ 

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Başakşehir\'de yabancı uyruklu 9 kişinin kaldığı evde tuvalet sırası nedeniyle çıktığı belirtelen kavgada 1 kişi öldü.
Olay Başakşehir\'deki 5 katlı binanın 5. katında bulunan bir dairede gerçekleşti. Afganistan uyruklu 9 kişinin kaldığı evde tuvalet sırası nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 26 yaşındaki Samir Azizi boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Azizi\'yi bıçakladığı belirtilen Davut Bişğhor kaçarak kayıplara karıştı. Azizi\'nin cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polisin incelemesi
-Çevreden detaylar
-Cenazenin evden çıkarılması
-Evdekilerin görüntüsü
-Cenaze aracının gidişi