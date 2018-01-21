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 (ek görüntü ve bilgiyle) KADIKÖY'DE 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Ramazan EĞRİ - Harun UYANIK / İstanbul DHA Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto için Kadıköy'de toplanmak isteyen 12 kişi gözaltına alındı

21 Ocak 2018 20:56

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Ramazan EĞRİ - Harun UYANIK / İstanbul DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto için Kadıköy\'de toplanmak isteyen 12 kişi gözaltına alındı.
Polis, Kadıköy Altıyol ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis burada toplanmalara izin vermedi. Bahariye Caddesi\'nde ve ara sokaklarda slogan atan 12 kişi gözaltına alındı. 
Polisin Kadıköy\'deki önlemleri sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Slogan atan kadının gözaltına alınması
-Polisin aldığı güvenlik önlemi
-Caddede eylemcileri kovalaması
-Gözaltılar
-Slogan atanlar
-Polisin müdahalesi
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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