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(ek görüntü ve bilgiyle) İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTTIRDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Alper KORKMAZ- Enver ALAS - Murat SOLAK- İSTANBUL DHA  İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırdı

24 Ocak 2018 17:41

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Alper KORKMAZ- Enver ALAS - Murat SOLAK- İSTANBUL DHA 
İstanbul\'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırdı. Kar nedeniyle yerler kısa sürede beyaza büründü. Rüzgarla birlikte zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı bir süre sonra durdu. Bazı ilçelerde güneş yüzünü gösterdi. Saat 14.00 sıralarında Şişli ve Beyoğlu  çevresinde güneş ortaya çıkarken, zaman zaman bulutların kapatmasıyla da havanın yine karardığı görüldü. 
Öte yandan olumsuz hava koşullarına karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı kar küreme araçları birçok noktaya konuşlandırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Kartal, Maltepe ve Sancaktepe
-Bayrampaşadan kar yağışı
-Bağcılar\'dan kar yağışı
-Gaziosmanpaşa\'dan görüntü
-Yenibosna\'dan görüntü
-Eyüp Hasdal\'dan görüntü
-Beyoğlu ve Şişli bölgesinden  güneşli hava

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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