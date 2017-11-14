 (ek görüntü ve bilgilerle) OTOMOBİLİN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de bir kişi aracının içinde ölü bulundu.

Kadıköy Acıbadem\'de yol kenarında park halindeki otomobilin içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, otomobilin sol arka camının kırık olduğu ve aracın kapılarının kilitli olduğu tespit edildi. Otomobilin kapılarını açan polis, 52 yaşındaki İbrahim Nar\'ın öldüğünü belirledi. Başından vurulduğu belirtilen Nar\'ın yanında silah bulundu.

İbrahim Nar\'ın intihar ettiği belirtilirken acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. İbrahim Nar\'ın cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.



Görüntü Dökümü

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-Otomobilin görüntüsü

-Camındaki kurşun deliği

-Polisin incelemesi

-Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Yakınlarının olay yerine gelmesi

-Polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalışması

-Cenazenin araçtan çıkarılması

-Cenaze aracına konması

-Genel ve detay görüntüler



