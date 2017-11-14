T24 LogoT24 Logo
Gündem

 (ek görüntü ve bilgilerle) OTOMOBİLİN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Kadıköy'de bir kişi aracının içinde ölü bulundu

14 Kasım 2017 14:56

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Kadıköy\'de bir kişi aracının içinde ölü bulundu.
Kadıköy Acıbadem\'de yol kenarında park halindeki otomobilin içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri,  otomobilin sol arka camının kırık olduğu ve aracın kapılarının kilitli olduğu tespit edildi. Otomobilin kapılarını açan polis,  52 yaşındaki İbrahim Nar\'ın öldüğünü belirledi. Başından vurulduğu belirtilen Nar\'ın yanında silah bulundu. 
İbrahim Nar\'ın intihar ettiği belirtilirken acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.   İbrahim Nar\'ın cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin  çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
 
Görüntü Dökümü
----------- 
-Otomobilin görüntüsü
-Camındaki kurşun deliği
-Polisin incelemesi
-Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Yakınlarının olay yerine gelmesi
-Polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalışması
-Cenazenin araçtan çıkarılması
-Cenaze aracına konması
-Genel ve detay görüntüler
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CengizDHA KadıköyKadıköy AcıbademOlayOtomobilinNarBaşındanAdli Tıp KurumuDökümü   Otomobilin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24