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(ek görüntü ve bilgilerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VUCİC VE  İZZETBEGOVİÇ İLE BİR ARAYA GELİYOR

  Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geliyor

29 Ocak 2018 16:59

 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı\'da bulunan konutundan çıkarak Beşiktaş\'ta bulunan Mabeyn Köşkü\'ne geldi. Erdoğan\'ın ardından buraya Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ile Bakir İzzetbegoviç de geldi. Erdoğan, ikili ile öğle yemeğinde basına kapalı olarak bir araya geliyor.

Görüntü Dökümü:
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- İzzetbegoviç\'in konvoyunun gelişi
- Detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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