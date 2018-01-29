(ek görüntü ve bilgilerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VUCİC VE  İZZETBEGOVİÇ İLE BİR ARAYA GELİYOR

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı\'da bulunan konutundan çıkarak Beşiktaş\'ta bulunan Mabeyn Köşkü\'ne geldi. Erdoğan\'ın ardından buraya Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ile Bakir İzzetbegoviç de geldi. Erdoğan, ikili ile öğle yemeğinde basına kapalı olarak bir araya geliyor.

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- İzzetbegoviç\'in konvoyunun gelişi

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