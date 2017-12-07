(Ek Görüntü ve Bilgilerle) ABD VE İSRAİL BAŞKONSOLOSLUKLARINDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

* Dışarda polis, çatılarda dürbünlü Amerikan askerleri nöbet tutuyor.

* İsrail Başkonsolosluğu\'nun bulunduğu binanın önü polis bariyerleriyle kapatıldı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Enver ALAS / İstanbul DHA

İstinye\'deki ABD Başkonsolosluğu\'nun bulunduğu sokak araç trafiğine kapatıldı. Başkonsoloslukta görevli Amerikan askerlerinin çatı ve bina çevresinde güvenlik önlemi aldığı görüldü. Beşiktaş\'taki İsrail Başkonsolosluğu\'nun bulunduğu bina önünde de polis sıkı önlem almış durumda...

ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından, İstinye\'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğu\'nda güvenlik önlemleri de artırıldı. Polis, başkonsolosluğun önündeki sokağı araç giriş çıkışlarına kapattı.

Başkonsolosluğun önünde çevik kuvvet polisleri nöbet tutuyor. Amerikan askerlerinin ve özel güvenliklerin konsolosluk etrafında ve çatıda nöbet tuttuğu görüldü.

Beşiktaş\'taki İsrail Başkonsolosluğu\'nda da önlemler arttırılmış durumda. Başkonsolosluk binasının önü bariyerlerle kapatıldı; çok sayıda çevik kuvvet polisi burada nöbet tutuyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

EK GÖRÜNTÜ

///////////////////////////

-ABD Başkonsolosluğu Binası

-Konsolosluğun genel görüntüsü

-Çatıdaki silahlı ABD askerleri

-Konsolosluğun girişinde güvenlik görevlileri

-Caddenin araç trafiğine kapanmış hali

-Polisler

-Güvenlik bariyerleri

-Konsolosluktan çıkan araçlar

-İsrail Başkonsolosluğu\'nun bulunduğu bina

-Polis bariyerleri

-TOMA\'dan detay

-Nöbet tutan polisler

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

/////////////////////////////////////

-Polisin sokak giriş çıkışlarını kapatması

-Konsolosluk karşısına gece asılan pankartlar

-Konsolosluk çatısındaki Amerikan askerleri

-Genel ve detay görüntüler

07.12.2017 - 11.12 - Haber Kodu : 171207042

DHAFEED