(EK GÖRÜNTÜ)- TUZLA'DA ALEV ALEV YANAN YAT BATTI: 3 KİŞİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-YALOVA- DHA

Tuzla\'da bir yat henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak battı. Yatta bulunan 3 kişi kurtarıldı

İstanbul\'da Tuzla Liman Başkanlığı sahasında bugün öğleden sonra BY Özuskan isimli 9.56 metre büyüklüğündeki yat henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yatta bulunan 3 kişi Tuzla Liman Başkanlığı\'na bağlı ekipler tarafından son anda kurtarılırken, yat ise yanarak battı. Korku ve panik yaşayan 3 kişi sahile çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

-Yattan görüntü

-Yükselen dumanlar

-Yangına müdahale

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Yükselen dumanlar

-Detaylar

12.08.2018 - 16,32 Haber Kodu : 180812108