 (ek görüntü )  ŞÜPHELİ ARAÇTAN BOMBA ÇIKTI, 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Enver ALAS - İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de polisi alarma geçiren şüpheli bir araçtan bomba çıktığı ve bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kapalı kasa minibüste patlayıcı madde olduğu yönünde ihbar üzerine polis alarma geçti. Aracın bulunduğu sokak emniyet şeridiyle kapatıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Terörle Mücadele Şubesi ve Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen bomba uzmanı polis, özel kıyafetini giyerek araçta inceleme yaptı. Araçta zaman zaman fünye ile kontrollü patlatma yapıldı. Araçta bulunan malzemeler indirilerek incelemeden geçirildi. Yaklaşık 2,5 saat incelenen şüpheli araçta bomba bulunduğu öğrenildi. Bir kişi gözaltına alınırken şüpheli araç çekiciyle olay yerinden götürüldü.

Görüntü Dökümü:

------------

-Olay yeri

-Polisin hareketliliği

-Emniyet şeridi çekilmesi

-Araçtakilerin indirilmesi

-Bomba uzmanını incelemesi

-Aracın olay yerinden görüntülmesi

-Çevre sakinleri ile röp.

-Trafiğe kapatılan cadde

-Olayın yaşandığı yerde polis hareketliliği

-Meraklı vatandaşlar

-Mahalle sakinleriyle röportajlar

-Polisler

-Emniyetin güvenlik şeridi

-Polisin vatandaşları uzaklaştırması

-Şüpheli aracın çekici ile götürülmesi

-Genel ve detaylar



