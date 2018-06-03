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(ek görüntü)- ŞİLE'DE TEKNE BATTI: 1 ÖLÜ 1 KAYIP

  *Alabora olan tekneden 3 kişi de kurtarıldı Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL DHA Şile'de denize açıldıktan sonra alabora olan teknede bulunan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti

03 Haziran 2018 17:26

 

*Alabora olan tekneden 3 kişi de kurtarıldı

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL DHA
Şile\'de denize açıldıktan sonra alabora olan teknede bulunan 5 kişiden 1\'i hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarılırken 1 kişi aranıyor. 
Şile\'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaş bir tekne ile sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım\'ı(26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım\'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülyıldırım\'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kadırıldı. Aynı teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan\'a (32) ulaşılamadı. Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
EK GÖRÜNTÜ
-Gülyıldırım\'ın fotoğrafı
-Kayıp Onur Özcan fotoğrafı

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Sahilden görüntü
-Arama kurtarma çalışmaları
-Röportajlar
-Detaylar


03.06.2018 - 14.07 Haber Kodu : 180603082

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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