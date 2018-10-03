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 (ek görüntü) BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI (1)

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA Bakırköy'de aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişinin yaralayan Görkem Sertaç Göçmen tutuklandı

03 Ekim 2018 19:54

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA
Bakırköy\'de aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişinin yaralayan Görkem Sertaç Göçmen tutuklandı.
21 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen öğle saatlerinde Bakırköy Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli olarak adliyeye getirildi. Göçmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakim anne ile savcı babanın oğlu olan Görkem Sertaç Göçmen  geçen yıl Ataköy\'de 9 katlı hakim ve savcı lojmanın 7. katından ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. 

Görüntü dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Adliyeden çıkışı

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
Şüphelinin adliyeye girişi
Genel ve detay

03.10.2018 - 13.33 Haber Kodu : 181003095
03.10.2018 - 16.28 Haber Kodu : 181003165


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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