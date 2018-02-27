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(ek görüntü- Anadolu yakası) İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (4)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Alper KORKMAZ - Ersan SAN - Zeki GÜNAL -Özgür Deniz KAYA- İSTANBUL DHA İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor

27 Şubat 2018 14:49

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Alper KORKMAZ - Ersan SAN - Zeki GÜNAL -Özgür Deniz KAYA- İSTANBUL DHA
İstanbul\'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.  Kar yağışı kentin batı kesimlerinden girdi, ilerleyen saatlerde yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı zaman  zaman lapa lapa yağdı. 
Avrupa yakasında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu yakasında yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Anadolu yakasında Kartal, Maltepe ve Ataşehir\'de evlerin çatıları kısa sürede beyaza büründü.


Görüntü Dökümü:
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-Taksim Meydanı\'ndan görüntüler
-Beylikdüzü, Hadımköy kar yağışından görüntüler
-Fatih Saraçhane\'den kar yağışı görüntüleri

ANADOLU YAKASI (ek görüntü)
Kar yağışından görüntü
-Yürüyen vatandaşlardan görüntü
-Ormanlık alandan görüntü
-Evlerin çatılarından ve araçlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler


27.02.2018 - 09.45 Haber Kodu : 180227016
27.02.2018 - 10.05 Haber Kodu : 180227018
27.02.2018 - 10.58 Haber Kodu : 180227034

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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