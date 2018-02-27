(ek görüntü- Anadolu yakası) İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (4)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Alper KORKMAZ - Ersan SAN - Zeki GÜNAL -Özgür Deniz KAYA- İSTANBUL DHA

İstanbul\'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı kentin batı kesimlerinden girdi, ilerleyen saatlerde yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı zaman zaman lapa lapa yağdı.

Avrupa yakasında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu yakasında yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Anadolu yakasında Kartal, Maltepe ve Ataşehir\'de evlerin çatıları kısa sürede beyaza büründü.



Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı\'ndan görüntüler

-Beylikdüzü, Hadımköy kar yağışından görüntüler

-Fatih Saraçhane\'den kar yağışı görüntüleri

ANADOLU YAKASI (ek görüntü)

Kar yağışından görüntü

-Yürüyen vatandaşlardan görüntü

-Ormanlık alandan görüntü

-Evlerin çatılarından ve araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler



27.02.2018 - 09.45 Haber Kodu : 180227016

27.02.2018 - 10.05 Haber Kodu : 180227018

27.02.2018 - 10.58 Haber Kodu : 180227034