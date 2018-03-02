Ek Fotoğraflarla Geniş Haber // Arnavutköy'de öğrenci servisi kaza yaptı: 1 öğrenci öldü, 12 yaralı

Murat SOLAK - Taner YENER - İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY\'de bir otomobille öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 öğrenci öldü, 12 kişi de yaralandı.

Kaza, Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde 16.30 sıralarında meydana geldi. Ara yoldan caddeye çıkan 34 LS 4573 plakalı otomobil, Hadımköy istikametinde seyreden 34 AZ 1244 plakalı öğrenci servisine çarptı. Öğrencisi servisi, daha sonra yol kenarındaki vincin ayağına çarparak devrildi. Kazada servisin içerisinde bulunan aracın sürücüsü ve 12 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan servisteki öğrencilerden İrem Ö. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevredeki hastanelere kaldırılan diğer yaralıların tedavileri sürüyor. Kazaya karışan araçlar jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından yoldan kaldırıldı. Servis minibüsüne çarpan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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