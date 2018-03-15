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(Ek fotoğraflarla geniş haber) - Kabin memuru Eda Uslu son yolculuğuna uğurlandı

    Erhan TEKTENİSTANBUL,(DHA) BAŞARAN Holding'e ait özel jetin İran'da düşmesi sonucunda ölen 3 mürettebattan kabin görevlisi Eda Uslu için cenaze töreni düzenlendi

15 Mart 2018 17:44

 

 
Erhan TEKTENİSTANBUL,(DHA) BAŞARAN Holding\'e ait özel jetin İran\'da düşmesi sonucunda ölen 3 mürettebattan kabin görevlisi Eda Uslu için cenaze töreni düzenlendi. Beylikdüzü\'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii\'nde düzenlenen törene Uslu\'nun annesi Bediha Uslu, kardeşleri Ercan ve Ela Uslu\'nun yanı sıra yakınları, dostları ve iş arkadaşları da katıldı. Taziyeleri aile üyeleri kabul ederken, fenalaşan anne Bediha Uslu ile sağlık görevlileri ilgilendi.  Uslu\'nun  tabutuna duvak konuldu. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze Beylikdüzü İstiklal Mezarlığı\'na defnedildi. 
Bu arada aynı camide İstanbul Barosu avukatlarından Kudret Yıldırım\'ında cenaze namazı kılındı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DİSK Başkanı Kani Beko, Eski DİSK Başkanı Süleyman Çelebi de bu cenaze namazına katılanlar arasındaydı. 

(FOTOĞRAF)

 

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