T24 LogoT24 Logo
Gündem

EK fotoğraflar // Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen villa baskını

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu hap üreten şüphelileri takibe aldı

25 Ekim 2018 12:55

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu hap üreten şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri şüphelilerin uyuşturucu hapları ürettiği villanın adresini belirleyerek operasyon kararı aldı. Polis ekipleri şüphelilerin bir otoparktan hareket ettikleri anda baskın düzenleyerek 1 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler şüphelinin uyuşturcu hap imalathanesi olarak kullandığı villaya da baskın düzenledi. Villada yapılan aramalarda uyuşturucu hap kalıpları, uyuşturucu hap hammaddesi, hap yapımında kullanılan çeşitli malzeme ve makina ele geçirildi. 

Narkotik polislerinin uyuşturucu hap imal eden 1 şüpheliyi gözaltına alması ve villaya yapılan baskın polis kameraları tarafından görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBUL DHASuçlarla MücadeleMüdürlüğüPolisEkiplerVilladaFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24