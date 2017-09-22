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 (ek fotoğraflar) SURİYELİ AKTİVİST ANNE İLE GAZETECİ KIZI EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU (2)

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN - Ali Kerem BENGİ İstanbul DHA Suriye'nin önde gelen muhalif aktivist Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat, Üsküdar'daki evlerinde ölü bulundu Olay akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yangaç Sokak't

22 Eylül 2017 14:36


 
Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN - Ali Kerem BENGİ İstanbul DHA
Suriye\'nin önde gelen muhalif aktivist Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat, Üsküdar\'daki evlerinde ölü bulundu
Olay akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yangaç Sokak\'taki  evde meydana geldi. İddialara göre 22 yaşındaki Halla Barakat\'a telefon ile ulaşamayan arkadaşları evine geldi. Kapının açılamaması üzerine kızın arkadaşları durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerien gelen ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Eve giren polis ekipleri Orouba Barakat ve gazeteci kızı Halla Barakat  ölü buldu.  Komşuları anne ile kızın 2-3 yıldır mahallede oturduğunu belirtirken boğazlarının kesilerek öldürüldüklerini söyledi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Anne ve kızının fotoğrafları

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-Olay yerinden görüntü
-Polisin incelemesi
-Araçlarının görüntüsü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Olay yeiri incelem ekiplerinden görüntü
-Aracı incelemeleri
-Binadan ayrılmaları
-Binadan görüntü
-Komşuları ile röp
-Genel ve detay görüntüler
 
22.09.2017 - 09.40 Haber Kodu : 170922025

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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