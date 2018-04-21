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Ek fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel koleksiyonu da sergileniyor

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel koleksiyonundan 40 eserin de yer aldığı "Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler" sergisi, Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu'nda açıldı

21 Nisan 2018 20:42

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın kişisel koleksiyonundan 40 eserin de yer aldığı \"Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler\" sergisi, Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu\'nda açıldı.

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