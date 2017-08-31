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(ek fotoğraflar) Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 Dev Adam"ı ziyaret etti

Özgür ALTUNCU - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın antrenmanına sürpriz bir ziyarette bulundu

31 Ağustos 2017 22:20

Özgür ALTUNCU - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı\'nın antrenmanına sürpriz bir ziyarette bulundu.

Çapa\'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi gören bir yakını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.30 sıralarında  Avrasya Tüneli\'ni kullanarak Anadolu yakasına geçti. Erdoğan, yarınki Rusya maçı öncesi son antrenmanlarını yapan \"12 Dev Adam\"a moral ziyaretinde bulundu. Ataşehir\'deki Fenerbahçe Ülker Sports Arena\'da aynı zamanda danışmanı olan Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından karşılanan Erdoğan\'ın antrenmanını izledi. Yaklaşık 1.5 saat burada kalan Erdoğan, daha sonra Karacaahmet Mezarlığı\'na geçti.

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