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Ek fotoğraflar// "Pionering Spirit" gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA - RUSYA'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geç

20 Haziran 2018 12:04

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA - RUSYA\'dan Türkiye\'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi \"Pioneering Spirit\" İstanbul Boğazı\'ndan geçiyor. Gemi saat 07.30 sıralarında Marmara\'dan İstanbul Boğazı\'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Dev geminin 15 Temmuz Şehitler köprüsü altından geçişi havadan da görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

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