T24 LogoT24 Logo
Gündem

(ek fotoğrafla geniş haber) Karaköy'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Hakan KAYA - Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda 5 katlı binanın restoran olarak kullanılan çatı katı alev alev yandı

02 Mart 2018 18:06

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Hakan KAYA - Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA - BEYOĞLU\'nda 5 katlı binanın restoran olarak kullanılan çatı katı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, Beyoğlu Emekyemez Mahallesi Yolcu Hamam Sokak\'ta bulunan 5 katlı binanın restoran olarak kullanılan çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Saat 14.00\'da çıkan yangında alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Fatih, Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan YILDIRIMERENHakan KAYAZeki GÜNALDHABEYOĞLUYangınYangın Beyoğlu Emekyemez Mahallesi Yolcu Hamam SokakSaatOlayFatih BeyoğluYangında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24