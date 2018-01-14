(Ek bilgiyle YENİDEN)KADINLAR, KADINA ŞİDDETİ VE ÇOCUK CİNAYETLERİNİ PROTESTO ETTİ

Haber-Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Gülay Yedekçi Hanımevi grubu tarafından organize edilen, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile CHP Kadın Kolları üyelerinin katılımıyla, kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek için İstiklal Caddesi\'nde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sonrası yapılan basın açıklamasında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, \"Bu çocuklar sadece kadınlara karşı kendilerini ispatlamak isteyen egosu yüksek zavallı cani babalar tarafından öldürülüyor. Kadının kendisini terk etmesini hazmedemeyen zavallı adamlar çocuklarını öldürüyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir\" dedi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde saat 14.00\'da başlayan yürüyüşte, \"Kadınlarımızı çocuklarımızı koruyamadık. Özür dileriz\", \"Baba canımı yakma\", \"Ben de yaşamak istiyorum\" yazılı dövizler ve pankartlar taşıyan grup, \"Çocuklar ölmesin\" şeklinde slogan attı. Galatasaray Meydanı\'nda CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Yedekçi, \"Çocuklar öldürülüyor. Hem de babaları tarafından öldürülüyor. Bunu kabul edemeyiz. Buna bir dur demek lazım\" ifadesini kullandı.

\"2107\'DE 10 ÇOCUK BABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ\"

2017 yılında 20 çocuğun öldürüldüğü bilgisini veren Yedekçi, öldürülen bu çocukların onunun kendi öz babası tarafından öldürüldüğünü söyledi. Yedekçi, \"Bu çocuklar sadece kadınlara karşı kendilerini ispatlamak isteyen egosu yüksek zavallı cani babalar tarafından öldürülüyor. Kadının kendisini terk etmesini hazmedemeyen zavallı adamlar çocuklarını öldürüyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir\" diye konuştu.

\"ARTIK BUNA DUR DEMEMİZ GEREKİYOR\"

2 Ocak\'ta babaları tarafından öldürülen iki küçük kızın annesinin, \"Çocuklarımın emzikleri elimde kaldı\" ifadesini hatırlatarak elindeki emzikleri gösteren Yedekçi, \"Geçtiğimiz günlerde iki çocuğunu kaybeden annenin elinde emzikleriyle kaldığını gördük. Yarım kalan biberonunu gösteriyordu, \'çocuğum sütünü bitiremeden öldürüldü\' diyordu. Artık buna dur dememiz gerekiyor. Bütün kadınlar, bütün duyarlı insanlar yan yana gelmeli ve bu konuda bir çalışma yapmalıdır. Bu adamların sorunu ne ise, kendileri gitsinler psikoloğa çözsünler. Ama çocuklarımızı öldürmesinler. Biz çocuklarımızın bilimle teknolojiyle ilgilenmesini istiyoruz. Bu ülkeye faydalı olmalarını istiyoruz. Onlar çocuklarımızı öldürüyorlar\" şeklinde konuştu.

\"409 KADIN CİNAYETE KURBAN GİTTİ\"

2017 yılında 409 kadının cinayete kurban gittiğini, 387 çocuğun da cinsel istismara maruz kaldığını ifade eden Yedekçi, daha çok duyarlılığa ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Gülay Yedekçi sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bir anne 6 ay önce kocası tarafından bıçaklanıyor. Daha sonra \'Bu adamın silahı var. Beni ve çocuklarımı koruyun\' diyor. \'Baktırdık, silah yok\' diyorlar. \'Arabasına bakın\' diyor. \'O zaman arama izni gerekli\' diyorlar. Ve, \'500 liraya iki çocuğumu kaybettim\' diyor. 500 liraya internetten silah alıyor ve o çocuklar hayatını kaybediyor. Babaları tarafından öldürülüyor.\"

Görüntü Dökümü:

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-Taşınan döviz ve pankartlar

-Atılan sloganlar

-Yürüyüşten detaylar

-Gülay Yedekçi\'nin yaptığı basın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

14.01.2018 - 16.22 - Haber Kodu : 180114115