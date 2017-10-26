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 (ek bilgiyle yeniden) OKMEYDANI'NDA 2 GRUP ARASINDA KAVGA: 4 YARALI 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM -  İSTANBUL DHA Okmeydanı Mahmutşevketpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

26 Ekim 2017 13:15

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM -  İSTANBUL DHA
Okmeydanı Mahmutşevketpaşa Mahallesi\'nde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada 2 kişi tabanca ile vuruldu.  2 kişi ise bıçaklanarak yaralandı. 1 kadın 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntüler
-Ambulanstaki yaralılar
-Detaylar
 

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