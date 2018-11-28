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 /ek bilgiyle yeniden/ Ceza yazılan öğretmen çığlık çığlığa bağırdı

İstanbul DHA - FATİH'te ehliyetsiz araç kullanırken polis tarafından durdurularak ceza yazılan öğretmen çığlık çığlığa bağırdı

28 Kasım 2018 18:33

İstanbul DHA - FATİH\'te ehliyetsiz araç kullanırken polis tarafından durdurularak ceza yazılan öğretmen çığlık çığlığa bağırdı. 
Sosyal medyada paylaşıyan görüntüler ilgi çekti. Edinilen bilgiye göre olay Kasım ayının başında meydana geldi. Fatih Balat sahilinde denetim yapan trafik polisleri, bir kadının kullandığı otomobili durdurdu. Öğretmen olduğu belirtilen kadının aracını ehliyetsiz kullandığı belirlendi. Aracın trafikten men edileceğini ve ceza yazılacağını öğrenen kadın sinir krizi geçirdi. Çığlık çığlığa bağıran kadın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

(FOTOĞRAF)
 

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