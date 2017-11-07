(Ek bilgiyle yeniden) - Ayazağa'da inşaattaki göçük: Toprak altındaki işçi 6 saat sonra yaralı çıkarıldı

Hasan YILDIRIM - Ersan SAN-Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL, (DHA) SARIYER Ayazağa\'da bir inşaatta meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı.

Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerindeki bir inşaat sahasındaki göçük nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışmalara AFAD ekibi de katıldı. Yaşanan göçükte vücudunun bir kısmı göçük altında kalan Kahraman Sıcakyüz, 6 saatlik çalışma sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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