(ek bilgiyle) Haydarpaşa Garında vagonlarda yangın çıktı 

Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA - HAYDARPAŞA garında boş vagonlarda yangın çıktı.

Kadıköy Haydarpaşa garındaki kullanılmayan boş vagonlarda saat 16.15 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi Haydarpaşa garına geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) \'nden yapılan açıklamada, \"Haydarpaşa Depo Sahasında bulunan ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu\'na teslim edilen hurda yolcu vagonlarının MKEK tarafından hurda kesimi yapılırken oksijen kaynağından kaynaklı vagonlarda yangın çıkmıştır\" denildi.

(fotoğraflı)

