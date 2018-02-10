(Ek Bilgiyle) FETÖ'NÜN MÜLKİYE YAPILANMASI DAVASI; HÜSEYİN AVNİ MUTLU CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Mehmet YURİN / İstanbul DHA

FETÖ\'nün Mülkiye Yapılanması\'na ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun da aralarında bulunduğu 7\'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Davaya bakan mahkeme heyeti, “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun 3 yıl 1 ay 15 gün, tutuksuz eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mutlu\'nun tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, Çapkın\'ın da yurtdışına çıkışını yasakladı.



MAHKEME BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi karşısında oluşturulan binada görülen 7. duruşmada karar açıklandı. Davada sanıkların son sözlerinin de alınmasının ardından duruşmaya saat 18.00\'de ara verildi. 2 saat sonra duruşma salona gelen mahkeme heyeti, kararını açıklamadan önce “Duruşma salonunu tahsis eden, her türlü yardımda bulunan Adalet Bakanlığı\'na tüm bakanlık teşkilatımıza, Hakimler Savcılar Kurulu\'na (HSK) teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu zor yargılamayı devlet terbiyesine yaraşır şekilde götürmemiz konusunda yardımcı olduğunuz için size de teşekkür ediyoruz. Biz bir kanaate ulaştık. Takdir hakkımızı kullandık, yasa yolu var\" ifadelerini kullandı.



ESKİ VALİ MUTLU\'NUN TAHLİYESİ\'NE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'yu “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım\" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mutlu\'nun tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, ayrıca sanık Mutlu\'ya yurtdışına çıkış yasağı koydu.



ÇAPKIN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Tutuksuz sanık İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım\" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çapkın hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar veren mahkeme heyeti Çapkın hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına da hükmetti.



6 SANIK TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan, eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat, eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir, eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç ve eski Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Kurt\'un tüm suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.



6 SANIK CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır\'ın “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan 5 yıl hapis cezasına çaptırdı. Çakır\'ın tutukluluk halinin de devamına hükmedildi. Eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan\'ın da “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Kalkan\'ın tahliyesini karar vererek, yurt dışına çıkış yasağı koydu. Eski Muğla Valisi Fatih Şahin, eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı ve eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır\'ın “Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6\'şar ay hapsine karar veren mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan\'ın “Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık Yavaşcan\'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.



SANIKLAR BU SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", “TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu\'na muhalefet\" suçlarından tüm sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Öte yandan, üye hakim, sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın ve Necmettin Kalkan\'ın tüm suçlardan beraat etmesi kararına muhalefet şerhi koydu.



ÇAPKIN: BİZDEN VATAN HAİNİ ÇIKMAZ

Kararın ardından duruşmadan ayrılan Hüseyin Çapkın; \"Türk adaletine hep inandık, güvendik tahliye olduk. Küçük bir takıntımız var ama tahliye olduk tabi. Adalet sistemine inandık, çok şükür tahliye olduk, sevinçliyiz. Bizden vatan haini çıkmaz. Özeti bu.\" dedi.

HÜSEYİN AVNİ MUTLU CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Hüseyin Avni Multu, saat 23.15 sıralarında cezaevinden çıktı. Yakınları tarafından karşılanan Mutlu basın mensuplarının soruları üzerine, \"Gecenin bu vaktinde burada bulunmanız nedeniyle teşekkür ediyorum. Söyleyeceğim hiçbir şey yok. Çok mutluyum. Hepinize iyi görevler diliyorum. Hayrılı akşamlar diliyorum.\" ifadlerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Çapkın\'ın açıklamaları

-Hüseyin Avni Mutlu\'nun çıkması

-Yakınları tarafından karşılanması

-Basın mensuplarına açıklamaları

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09.02.2018 - 23.29 Haber Kodu : 180209229

09.02.2018 - 20.26 Haber Kodu : 180209208