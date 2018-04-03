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 (ek bilgiyle)  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR: 15 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırıldığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye getirilen 15 öğrenci, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçun

03 Nisan 2018 22:04

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Boğaziçi Üniversitesi\'nde Afrin\'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırıldığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye getirilen 15 öğrenci, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
Boğaziçi Üniversitesi\'nde 19 Mart\'ta çıkan olayların ardından gözaltına alınan 16 öğrenciden, 15\'i bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca dosya üzerinden işlemleri tamamlanan öğrenciler, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye gönderildi. 
Sevk yazısında, \"Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü\'ne İslam Araştırmaları Kulübü organizesinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Afrin\'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nın başarıyla tamamlanması sonrasında gayet insani duygularla düzenlenen lokum dağıtımı etkinliği esnasında barışçıl bir biçimde etkinlik yapan öğrencilere saldırarak fiziksel şiddet uygulamaya çalışmaları neticesinde meydana gelen arbede üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır\" denildi. 

\"ŞÜPHELİLER YALAN BEYANDA BULUNDU\"
Şüphelilerin söz konusu olaya karışmadıklarını, oradan geçtiklerini söyledikleri ifade edilen sevk yazısında, görüntü tespit tutanaklarına göre şüphelilerin suçtan kaçmak için yalan beyanda bulundukları kaydedildi. 
Savcılığın sevk yazısında, \"Şüphelilerin PKK / KCK /YPG silahlı terör örgütlerinin genel tavrı ve stratejisi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa ve terör ile terörist faaliyetlerle mücadele haklarını kullanan bir devlet değil de bölgede işgal gerçekleştiren, şiddet uygulayan bu suretle gayri meşru faaliyette bulunan gayri meşru bir güç olarak gösterme çabası içerisindedirler\" ifadeleri yer aldı.

\"MASUM, DEMOKRATİK TEPKİ OLARAK GÖSTERİLMEK İSTENMEKTE İSE DE...\"
Şüphelilerin ayrıca bölgedeki terör örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit kullanmadığını, mazlum olduklarını  uluslararası kamuoyuna sergilemeyi amaçladıkları öne sürülen sevk yazısında şu ifadelere yer verildi: \"Bahse konu olaylar bir üniversite içerisinde masum bir öğrenci grup tarafından, masum duygularla hareket eden gösterilen demokratik tepki olarak gösterilmesi istenmekte ise de asıl amaç bu grubun organik bağlar içerisinde olduğu terör örgütlerinin yöntemlerinin meşru göstermeye yönelik kamuoyu oluşturmaya dair eylemler olduğu sabittir. Şüpheliler organik bağ içerisinde bulundukları terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışırken, gerek TSK  gerek Türkiye Cumhuriyeti devletini itibarsızlaştırmak, tepkisel uluslararası kamuoyu oluşturmak, terör örgütlerinin amacı doğrultusunda toplumda kargaşa yaratmak, barış ve huzur ortamını bozmayı amaçlamaktadır\" 
Tutuklanması talep edilen 15 öğrenci, nöbetçi mahkemece sorgulanacak. 

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