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/ek bilgiyle/ Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kadın polis memurunun intihar girişimi 

Murat SOLAK/İSTANBUL DHA- BAYRAMPAŞA Kaymakamlığı'nda bir kadın polis memuru beylik tabancasıyla intihar girişimde bulundu

08 Kasım 2018 18:48

Murat SOLAK/İSTANBUL DHA- BAYRAMPAŞA Kaymakamlığı\'nda bir kadın polis memuru beylik tabancasıyla intihar girişimde bulundu. Polis memuru ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay 13.00 sıralarında Bayrampaşa Kaymakamlığı\'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye A. beylik tabancasıyla sol şakağına ateş ettiği ve ağır yaralandığı öğrenildi. Ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan polis memuru Naciye A.\'nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

EKİPLER KAYMAKAMLIK BİNASINDA İNCELEME YAPTI
Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek Kaymakamlık binası önünde güvenlik önemli aldı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği binanın üçüncü katında inceleme yaptı. Polis ekipleri, bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan polis memuru N.A\'nın neden intihar ettiği konusundaki soruşturması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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