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(ek bilgiyle aktüel görüntüyle) HAYDARPAŞA GARINDA VAGONLARDA YANGIN ÇIKTI 

* TCDD:  "Hurda kesimi yapılırken oksijen kaynağından kaynaklı yangın çıkmıştır" Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Haydarpaşa garında boş vagonlarda yangın çıktı

16 Nisan 2018 20:35

* TCDD: 

\"Hurda kesimi yapılırken oksijen kaynağından kaynaklı yangın çıkmıştır\"

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Haydarpaşa garında boş vagonlarda yangın çıktı. 
Kadıköy Haydarpaşa garındaki kullanılmayan boş vagonlarda saat 16.15 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi Haydarpaşa garına geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. 

YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) \'nden yapılan açıklamada, \"Haydarpaşa Depo Sahasında bulunan ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu\'na teslim edilen hurda yolcu vagonlarının MKEK tarafından hurda kesimi yapılırken oksijen kaynağından kaynaklı vagonlarda yangın çıkmıştır\" denildi.

Görüntü Dökümü;
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-Yangından görüntüler 
-İtfaiyenin müdahalesi
-Görgü tanıkları ile röp.
-Yanan vagon
-Detaylar


 

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