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(EK BİLGİYLE) - ÖZDEN ÖRNEK İÇİN KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN

Haber-Kamera: Taner YENER - Harun UYANIK / İstanbul DHA Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi

30 Nisan 2018 18:47

Haber-Kamera: Taner YENER - Harun UYANIK / İstanbul DHA
Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için Kasımpaşa\'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı\'nda askeri tören düzenlendi.  Özden Örnek’in Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne, hayata geçirilmesinde büyük emekleri geçtiği ilk MİLGEM (Milli Gemi) Heybeliada Korveti’nin maketi konuldu. Törene; Örnek\'in eşi  Sevil  ve oğlu Tolga Örnek\'in de arasında bulunduğu aile fertlerinin yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Sahil Güvenlik Komutan vekili Tuğamiral Bülent Tuncay, muvazzaf ve emekli askerler katıldı. Tören basına kapalı gerçekleştirildi. Özden Örnek\'in naaşı Levent Afet Yolal Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:
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-Özden\'in naaşının getirilmesi
-Askeri tören
-Genel ve detaylar

30.04.2018 - 14.19 - Haber Kodu : 180430079
30.04.2018 - 14.30 - Haber Kodu : 180430081

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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