(Ek bilgiyle) - Kamyon alt geçide sıkıştı

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) Ataşehir\'de kamyon alt geçide sıkıştı, yol bir süre trafiğe kapandı.



Ataşehir\'de bulunan Yenisahra alt geçidinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Emrah Ziya Keskin\'in kullandığı 06 DCJ 29 plakalı asansör taşıyan bir kamyon, alt geçide sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyondaki asansörün metal aksamlarını kesti.



Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kamyon alt geçitten kurtarıldı. Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, kamyonun alt geçitten kurtarılmasının ardından normale döndü.



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