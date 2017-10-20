(ek bilgiyerle) KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA : ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 2 GENÇ KIZ ÖLDÜ 

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii Yavuz Sultan Selim köprüsü istikametinde meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi 2 genç kız öldü. Kazada aynı araçtaki 2 kişi de yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Üniversite öğrencisi 4 gencin bulunduğu otomobil, bir TIR\'a arkadan çarptı. Feci kazada otomobildeki Merve Oruç ile soyadı öğrenilemeyen Ezgi adlı genç kız hayatını kaybetti. Otomobildeki diğer 2 kişi ise yaralandı.

Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerinde inceleme sürerken TIR sürücüsü Orhan Dikmen ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yolun kesilmesi

-TIR\'ın görüntüsü

-Kaza yapan otomobil

-Detaylar



