T24 LogoT24 Logo
Gündem

(ek bilgiyerle) KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA : ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 2 GENÇ KIZ ÖLDÜ 

Haber-Kamera: Ersan SAN  - İSTANBUL DHA Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii Yavuz Sultan Selim köprüsü istikametinde meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi 2 genç kız öldü

20 Ekim 2017 21:16

Haber-Kamera: Ersan SAN  - İSTANBUL DHA
Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii Yavuz Sultan Selim köprüsü istikametinde meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi 2 genç kız öldü. Kazada aynı araçtaki 2 kişi de yaralandı.
Kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Üniversite öğrencisi 4 gencin bulunduğu otomobil, bir TIR\'a arkadan çarptı. Feci kazada otomobildeki Merve Oruç ile soyadı öğrenilemeyen Ezgi adlı genç kız hayatını kaybetti. Otomobildeki diğer 2 kişi ise yaralandı. 
Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerinde inceleme sürerken TIR sürücüsü Orhan Dikmen ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. 

Görüntü Dökümü:
------------
-Olay yerinden görüntüler
-Yolun kesilmesi
-TIR\'ın görüntüsü
-Kaza yapan otomobil
-Detaylar


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ersan SANDHA Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii Yavuz Sultan SelimKazadaKazaTIRFeciMerve OruçEzgiOtomobildekiOlayOrhan DikmenDökümü Olay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24