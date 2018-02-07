T24 LogoT24 Logo
Gündem

//ek bilgilerle// İstanbul'da terör operasyonu: 31 gözaltı

Çağatay KENARLI -Kamera: Soner HASIRCIOĞLU  İstanbul DHA İSTANBUL'da 20 ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı

07 Şubat 2018 11:56

Çağatay KENARLI -Kamera: Soner HASIRCIOĞLU  İstanbul DHA
İSTANBUL\'da 20 ilçede terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK\'ya yönelik gece saatlerinde 20 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 43 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, av tüfeği, çok sayıda basılı ve dijital örgütsel döküman ele geçirildi. Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan ve adresinde bulunmayan 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

(fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLI Kamera Soner HASIRCIOĞLUDHA İSTANBULPKKTerörle MücadeleMüdürlüğüHakkındaAdreslerdePolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24