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(Ek bilgilerle)ERDOĞAN DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu

11 Haziran 2018 02:47

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi\'ne taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören ailesinin Kanlıca\'da bulunan evine saat 22.15\'te taziyeye geldi. Erdoğan\'ı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF)Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, Meltem Demirören Oktay, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal karşıladı. Aile üyelerine taziyelerde bulunarak içeride yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan\'ı, Yıldırım Demirören ve diğer aile üyeleri uğurladı. 
Öte yandan, Erdoğan içerideyken Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da taziye için geldi. Bakan Arslan ile sanatçı Orhan Gencebay Erdoğan\'dan sonra evden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan\'ın konvoyunun gelişi
-Bakan Arslan\'ın gelişi
-Erdoğan\'nın uğurlanması
-Konvoyun ayrılışı
-Bakan Arslan\'ın ayrılması
-Orhan Gencebay\'ın ayrılması


 

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