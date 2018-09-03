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Ek bilgilerle///Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 polis öldü, gardiyan eşi ve bir astsubay yaralandı 

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) - ÇEKMEKÖY'de astsubay ile polis arasında çıkan silahlı kavgada bir polis öldü, ölen polisin gardiyan olan eşi ve astsubay ise yaralandı

03 Eylül 2018 14:42

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) - ÇEKMEKÖY\'de astsubay ile polis arasında çıkan silahlı kavgada bir polis öldü, ölen polisin gardiyan olan eşi ve astsubay ise yaralandı. Olay saat 7.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokakta Meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay  Aslan S. ile polis memuru Süleyman A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Silahlı kavgada polis memuru Süleyman A. olay yerinde hayatını kaybederken, ölen polisin gardiyan eşi ve cezevinde görevli astsubay ise yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışan ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı. Yaklaşık 3 saat süren incelemelerin ardından Süleyman A\'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


 

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