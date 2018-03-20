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(ek bilgilerle yeniden) İstanbul'da terör operasyonu : 16 gözaltı

Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Ali Kerem BENGİ - Çağatay KENARLI / İstanbul (DHA) - İSTANBUL'da 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi eylem hazırlığında oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı

20 Mart 2018 11:59

Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Ali Kerem BENGİ - Çağatay KENARLI / İstanbul (DHA) - İSTANBUL\'da 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi eylem hazırlığında oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 8 ilçede 19 adrese düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 21 Mart Nevruz Bayramı öncesinde eylem hazırlığında oldukları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Aralarında, Kadıköy, Sancaktepe ve Kağıthane\'nin de bulunduğu 8 ilçede yapılan operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. 
 
ARAMALAR KAMERALARLA YAPILDI
Polislerin gittiği adreslerden biri de Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi\'ndeydi. Adrese gelen ekiplerin aramaları saniye saniye polis kameraları tarafından kaydedildi. 
 
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.  
 

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