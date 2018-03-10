(ek bilgilerle yeniden ) Bağcılar'da pazarcılara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale

Alper KORKMAZ / İstanbul (DHA) - BAĞCILAR\'da belediye tarafından gösterilen yeni pazar alanına taşınmak istemeyen ve eylem yapan pazarcılara polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Bağcılar Belediyesi, Güneşli Evren Mahallesi\'nde bir cadde üzerinde kurulan semt pazarını trafiği engellediği gerekçesiyle başka bir alana taşımak için karar aldı. Yıllardır aynı cadde üzerinde tezgah açtıklarını söyleyen pazarcılar ise duruma tepki gösterdi. Yeni alanın uygun olmadığı ve taşınmak istemediklerini söyleyen pazarcılar bugün caddeye tekrar tezgahlarını kurmak istedi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis, sabah erken saatlerde alana gelen pazarcılara izin vermedi. Pazarcılar cadde üzerinde toplanarak eylem yapmak istedi. Alkışlar ve sloganlarla caddeye yürüyen pazarcıların önü TOMA ve zırhlı polis aracıyla kesildi. Polis, gruptan birini gözaltına almak isteyince, diğer kişiler engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri biber gazı ve tazyikli suyla kalabalığa müdahale etti. Müdahale sonrası pazarcılar alandan uzaklaştı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Bu arada Bağcılar Belediyesi pazar yerinin taşınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: İstiklal Caddesi üzerine kurulan Cumartesi pazarı, esnafın şikayetleri üzerine Bağcılar Belediyesi\'nin aldığı karar doğrultusunda 300 metre uzağındaki 1458 Sokak\'ta toplu pazar alanına taşındı. Taşınma kararı bir ay önce pazarcılara tebliğ edildi. Bu hafta hizmete giren yaklaşık 5 bin metrekarelik yeni pazar alanı hem trafiği aksatmıyor hem de pazarcıların bütün ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Zemin çalışması tamamlanmış olan yeni pazar alanında mescit ve tuvaletler de bulunuyor. Yeni pazar yerini bilmeyen vatandaşlar için de eski pazar alanından gün boyunca ücretsiz servisler kaldırılıyor.

(fotoğraflı)

