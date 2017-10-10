(Ek bilgilerle yeniden) - Sistem arızalandı bilet işlemleri manuel yapıldı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) network alt yapısında meydana gelen arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemleri bir süre yapılamadı. Bazı yolculara biletler işlemleri manuel yapılmak zorunda kaldı. Arıza saat 11.30 itibariyle çözüldü, biletleme ve rezervasyon işlemlerinin normal akışında gerçekleştirildi.

THY’nin kullandığı network sisteminde meydana gelen arıza ile ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün resmi twitter adresinden bir açıklama yaptı. Üstün, “ Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezevasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu geçici rahatsızlık için özür dileriz” dedi.

ARIZA GİDERİLDİ

THY yetkilileri network alt yapısında yaşanan sorunun saat 11.30 itibariyle çözüldüğünü, biletleme ve rezervasyon işlemlerinin normal akışında gerçekleştirildiği açıkladılar.

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