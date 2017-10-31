 (Ek bilgilerle yeniden) - Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan öğrenci servisi sürücüsü öldü

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Hasan YILDIRIM İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE\'de Kağıthane\'de servis aracı sürücüsü, öğrencileri bıraktıktan sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Olay, Kağıthane, Girne Caddesi üzerinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerindeki bir okula öğrencileri bırakan okul servisinin sürücüsüne, 200 metre gittikten arkasından gelen cipten 5 el ateş edildi. Vücuduna aldığı kurşunlarla ağır yaralanan sürücü Kıyasettin Tacer (41) olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kıyasettin Tacer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Delil araştırması yapan ekipler boş kovanları topladı. Saldırı sırasında araçta olan servis hostesi saldırıyı yara almadan atlattı. Hostes, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Saldırganın servis sürücüsü ile arasında daha önceden husumet bulunduğu ve kimliğinin tespit edildiği öğrenildi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



BAŞKA BİR SERVİS ARACINA DA KURŞUN İSABET ETTİ



Yaşanan silahlı saldırıda başka bir servis aracına da kurşun isabet etti. Servis aracının camına kurşun isabet eden sürücüsü Hüseyin İlçin, \"Servisçiyi vurdular. Onun arabasından seken kurşunlar da bizim araca denk geldi. Ben aracımı yol kenarına bıraktım. Fırından ekmek alıyordum. Bir de baktım ki aracıma kurşun isabet etmiş.Kimin yaptığını bile göremedim. Bir anda sıkıp gitmişler\" dedi.



Bir başka servis aracı sürücüsü Seyit Ermiş, \"Servisçi okula öğrencileri bırakıp geri dönerken geçmişten husumetleri olan birileri gelerek ateş etmiş. Daha sonra da cip ile kaçmışlar.Bu servisçilerin kaderi. Geçmişten kalan mevzularla vuruluyor ama iş servisçinin başına kalıyor\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)