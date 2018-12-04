(ek bilgilerle) ÜNLÜ İŞ ADAMI FEHMİ BABACAN ÖLDÜ

İstanbul DHA

Babacan Holding\'in kurucusu ve onursal başkanı Fehmi Babacan hayatını kaybetti.

Fehmi Babacan\'ın cenazesi, bugün ikindi namazında Florya Basınköy Camii\'nden kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

FEHMİ BABACAN HAKKINDA

Fehmi Babacan 1949 yılında Gaziantep\'te doğdu. Babacan, 1997 yılında oğulları İbrahim ve Mehmet Babacan ile birlikte Babacan Yapı\'yı kurdu. Babacan Holding gayrimenkul, inşaat, turizm ve enerji sektöründe faaliyet gösteriyor.

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-Babacan\'ın fotoğrafı

