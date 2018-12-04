(ek bilgilerle) ÜNLÜ İŞ ADAMI FEHMİ BABACAN ÖLDÜ

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İstanbul DHA Babacan Holding'in kurucusu ve onursal başkanı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

04 Aralık 2018 15:09

İstanbul DHA
Babacan Holding\'in kurucusu ve onursal başkanı Fehmi Babacan hayatını kaybetti.
Fehmi Babacan\'ın cenazesi, bugün ikindi namazında Florya Basınköy Camii\'nden kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

FEHMİ BABACAN HAKKINDA
Fehmi Babacan 1949 yılında Gaziantep\'te doğdu. Babacan, 1997 yılında oğulları İbrahim ve Mehmet Babacan ile birlikte Babacan Yapı\'yı kurdu. Babacan Holding gayrimenkul, inşaat, turizm ve enerji sektöründe faaliyet gösteriyor.

Görüntü Dökümü:
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-Babacan\'ın fotoğrafı
 

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