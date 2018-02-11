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(ek bilgilerle) ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KORAY KARACA'NIN CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ 

  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN- İSTANBUL DHA Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın cenazesi İstanbul'a getirildi

11 Şubat 2018 15:33

 

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN- İSTANBUL DHA
Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca\'nın cenazesi İstanbul\'a getirildi. 
Karaca\'nın cenazesini taşıyan Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı\'na indi. Karaca\'nın cenazesini annesi Fadime babası Ramazan Karaca ile birlikte askerler karşıladı. Cenazenin uçaktan indirilişi sırasında tören mangası saygı duruşunda bulundu. Karaca\'nın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konularak Kartal Soğanlık Gasilhanesi\'ne götürüldü. Karaca ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii\'nden son yolculuğuna uğurlanacak.


Görüntü Dökümü:
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-Uçaktan görüntü
-Cenazenin alınışı
-Selam duran askerler
-Cenaze aracına konulması
-Detaylar
 

11.02.2018 - 11.46 Haber Kodu : 180211039

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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