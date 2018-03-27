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 (ek bilgilerle) Savcı Kiraz'ın şehit edildiği silahı temin ettiği öne sürülen avukat gözaltına alındı

Ümit TÜRK - Çağatay KENARLI , İstanbul (DHA) - SAVCI Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinde saldırganın kullandığı silahı temin ettiği öne sürülen avukat yakalandı

27 Mart 2018 20:26

Ümit TÜRK - Çağatay KENARLI , İstanbul (DHA) - SAVCI Mehmet Selim Kiraz\'ın şehit edilmesinde saldırganın kullandığı silahı temin ettiği öne sürülen avukat yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz\'ın 31 Mart 2015\'te şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında  teröristlerden Şafak Yayla\'nın kullandığı tabancayı temin ettiği öne sürülen avukat Murat C., bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Avukatlık kaydı bulunan ancak mesleğini yapmadığı belirtilen M. C.\'nin Şişli\'de işlettiği kahvehane de gözaltına alındığı belirlendi. Murat C.,\'nin soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Mustafa K.\'ya silahı verdiği, Mustafa K.\'nın da silahı terörist Şafak Yayla\'ya ulaştırdığı kaydedildi.  Gözaltına alınarak Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Müadele Şube Müdürlüğüne götürülen Murat. C.\'nin terör örgütü DHKP-C\'ye üyelikten kaydı bulunduğu öğrenildi. 
Savcı Kiraz, 31 Mart 2015\'te İstanbul Adalet Sarayı\'ndaki makam odasında DHKP/C\'li teröristler Bahtiyar Doğruyol ve Şafak Yayla tarafından şehit edilmişti.  
 

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