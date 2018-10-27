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(Ek bilgilerle) Pendik'te tersane komutanlığında yangın

Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA-PENDİK'te bulunan İstanbul Tersane Komutanlığı'nda yangın çıktı

27 Ekim 2018 15:16

Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA-PENDİK\'te bulunan İstanbul Tersane Komutanlığı\'nda yangın çıktı.
Pendik\'te bulunan İstanbul Tersane Komutanlığı\'nda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. LPG tanklarına yakın bir alandan dumanlar yükselmeye başladı. İlk belirlemelere göre yangın, henüz bilinmeyen bir patlama sonrası çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.
(FOTOĞRAFLI)

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