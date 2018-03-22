(ek bilgilerle)- Pendik'te AVM'de yangın alarmı

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL,(DHA)

PENDİK\'TE bulunan bir alışveriş merkezi çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle boşaltıldı.

Yangın saat 15.15 sıralarında çıktı. Alışveriş merkezinin birinci katında bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın nedeniyle alışveriş merkezinin içini duman kapladı. Alışveriş merkezi kısa sürede boşaltıldı. İhbar üzerine Kurtköy, Yenişehir ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.