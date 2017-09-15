(EK BİLGİLERLE) İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 8" OPERASYONU 

*\"Kurt Kapanı 8\" operasyonu sonucunda, 2 tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 20 kişi yakalandı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ- Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK - Özgür EREN- Çağatay KENARLI İSTANBUL-DHA

İstanbul\'da 115 noktada 2 bin polisin katılımıyla \"Kurt Kapanı 8\" denetimi yapıldı.

Bir çok noktada asayiş ve terör olayları gibi konuları önleme amaçlı; yaya ve araç denetlemesi yapıldı. Bostancı İDO İskelesi ve çevresinde şüpheli görülen araçlar durdurularak detaylı arama yapıldı. Şüpheli görülen kişilerin de kimlikleri kontrol edildi.

Beşiktaş Vapur İskelesi önünde de önlem alan polis ekipleri iskeleye gelen şüpheli kişilerin üzerini ve çantalarını aradı. Şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi. Yolcuların üst aramasını yapan ekipler Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. \'MAYA\' isimli polis köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

DENETİMLERİN SONUCU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 2 bin 121 araç kontrol edildi. Aranan 77 araç tespit edilirken, 125 sürücüye toplam 87 bin 155 lira ceza uygulandı. Ayrıca, 37 araç trafikten men edildi. Denetimlerde, 2 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 56 fişek, 2 uyuşturucu hap, 691 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunlarla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. İl genelinde 4 bin 668 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan uygulamada aranan 20 kişi yakalandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

///BOSTANCI İDO İSKELESİ

-Polis ekiplerinden görüntü

-Şüpheli araçların durdurulması

-Araçlarda arama

-Şüpheli görülen kişilerin aranması

-GBT kontrolü

-Genel ve detay görüntüler



////////////BEŞİKTAŞ

Polislerin güvenlik önlemleri

Beşiktaş Vapur İskelesi\'nden görüntü

Yolcuların aranması

Polislerin araçları durdurması

Araçların aranması

GBT yapılması

Araçların \'MAYA\" isimli köpekle aranması

Genel ve detaylar

15.09.2017 - 15.25 Haber Kodu : 170915113_

15.09.2017 - 15.42 Haber Kodu : 170915121



