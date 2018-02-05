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(Ek Bilgilerle) İSTANBUL'DA 2 BİN POLİSLE 150 NOKTADA OKUL DENETİMİ

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla, polis ekipleri İstanbul'daki tüm ilçelerde okulların önünde ve çevresinde denetim yaptı

05 Şubat 2018 13:17

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla, polis ekipleri İstanbul\'daki tüm ilçelerde okulların önünde ve çevresinde denetim yaptı. 
Toplam 150 noktada yaklaşık 2 bin polisin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde, ekipler okulların önünde şüpheli görülen araçları durdurarak arama yaptı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması ve üst araması yapıldı.  
Denetimlerde servis araçları da Mobil Okul Timleri (MOT) tarafından kontrol edildi. Araçların koltuklarındaki emniyet kemerlerini inceleyen ekipler, aynı zamanda sürücülerin evraklarını da kontrol etti. Okul servis sürücüleri, denetimlerin sıklıkla yapılmasını istedi.
Bu arada Ataşehir Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde uygulama yapan ekipler, okulun yakınındaki bir internet cafeye girerek denetim yaptı. Yaşları tutmadığı halde internet kafeye giren 3 çocuk, polisler tarafından okul yetkililerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ndeki denetimlerden görüntü
-MOT ekiplerinin servis araçlarını incelemesi
-Servis sürücüleriyle röportajlar
-Trafik polislerinin servis araçlarını denetlemesi
-Okul önündeki uygulama yapan polislerden görüntü
-Güvenlik önlemi alan polisler
-Araçların durdurulmasından görüntü
-Araçların aranması
-Şüphelilerin aranması
-Okuldan görüntü
-Ataşehir Nuri Cıngıllıoğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi\'nden uygulama görüntüsü
-Şüpheli araçların ve yayaların durdurulması
-Arama çalışması
-Okuldan görüntü
-Şüphelilerin üst aramasından görüntü

05.02.2018 - 09.56 - Haber Kodu : 180205030
05.02.2018 - 09.57 - Haber Kodu : 180205031
 

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